إيمانويلا ماكاراني تودع تدريب فريق الجمباز الإيقاعي الإيطالي

(أنسامد) - مارس 28 - روما - أعلن الاتحاد الإيطالي للجمباز الإيقاعي عن إقالة إيمانويلا ماكاراني من منصب المدربة الفنية للفريق الوطني، بعد ثلاثة عقود من قيادة الفريق وتحقيق نجاحات لافتة.وتعد هذه الخطوة مفاجئة، إلا أنها لم تكن غير متوقعة في ظل التغييرات التي يشهدها الاتحاد الإيطالي في الفترة الأخيرة.استطاعت ماكاراني، التي قادت الفريق لمدة 30 عامًا، تحقيق أكثر من 200 ميدالية، بما في ذلك أربع ميداليات أولمبية، ما جعلها واحدة من أبرز المدربين في تاريخ الجمباز الإيقاعي.ومع ذلك، فإن قرار الإقالة جاء من الرئيس الجديد للاتحاد الإيطالي، أندريا فاتشي، الذي أعلن عن سعيه لتطبيق نموذج عمل جديد في الجمباز، يعتمد على تقاسم المسؤوليات بين أعضاء الفريق الفني، بعيدًا عن التركيز على القيادة الفردية.وفي حديثه، أشار فاتشي إلى أن الاتحاد يواجه تحديات كبيرة في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات التي أثرت على بيئة العمل في الجمباز الإيقاعي. وقال: "لقد تأثرت بيئة العمل بشكل كبير بمشاكل الجمباز الإيقاعي في العامين الماضيين، وقد تم التعامل مع الوضع في ضوء الألعاب الأولمبية. كان من الضروري إحداث تغيير بعد سنوات من العمل الطويل.".وأكد فاتشي أنه لن يتم الاستعجال في تعيين المدرب الجديد، وأوضح أن الأولوية ستكون لبناء فريق عمل متكامل يعيد بناء هيكل العمل في الاتحاد. وأضاف: "نريد أن نكون أقرب إلى الممارسين، خاصة أن 90% من أعضاءنا من الفتيات تحت سن 18 عامًا. (أنسامد).

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