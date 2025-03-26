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أوكتاجون 28 تصل إلى فالي داوستا

منافسات مثيرة في الكيك بوكسينج والمواي تاي

26 مارس 2025, 10:42

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 26 - روما - تصل بطولة "أوكتاجون" في نسختها الثامنة والعشرين إلى فالي داوستا، حيث ستشهد المدينة منافسات قوية في رياضتي الكيك بوكسينج والمواي تاي يوم السابع من يونيو المقبل.

تُعد هذه البطولة واحدة من أبرز الأحداث في مجال الرياضات القتالية، حيث سيشارك فيها 36 رياضيًا يتنافسون في 18 مباراة حماسية على الحلبة.

سيتم استضافة البطولة في قاعة كورمايور الرياضية، التي ستتحول إلى مسرح لصراع الأبطال، في حدث يتطلع إليه عشاق الرياضات القتالية من مختلف أنحاء العالم.

أبرز هذه المباريات ستكون في فئة وزن -57 كجم، حيث سيتواجه الأبطال على لقب العالم في إيسكا، وستكون مارتين ميتشيليتو، التي تعتبر من أقوى لاعبات الكيك بوكسينج الإيطاليات في السنوات الأخيرة، في مقدمة المشاركين. ميتشيليتو، التي دخلت 69 مباراة احترافية، حققت 50 فوزًا، 5 منها بالضربة القاضية، ما يجعلها أحد الأسماء البارزة في هذه الفئة.

أما الجديد في نسخة هذا العام فهو بطولة "مواهب أوكتاجون" الخاصة بالهواة، التي تهدف إلى دعم وتنمية المواهب الشابة في رياضة الكيك بوكسينج. ستمنح هذه البطولة الفائزين فرصة جمع النقاط التي تؤهلهم للمشاركة في النسخة التالية من البطولة، وهو ما يمثل حافزًا قويًا لرياضيي المستقبل. (أنسامد).

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