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ألبرت أمير موناكو يزور موقع بناء مركز التزلج الأولمبي

في كورتينا دامبيزو

25 مارس 2025, 09:13

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 25 - روما - قام الأمير ألبرت أمير موناكو بزيارة ميدانية إلى موقع بناء مركز التزلج الأولمبي في كورتينا دامبيزو، حيث تفقد المسار الجديد "يوجينيو مونتي"، الذي سيستضيف منافسات الزلاجة الجماعية، الهيكل العظمي، والزلاجة الثلجية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستُقام في ميلانو كورتينا 2026.

وقد شهد الأمير ألبرت خلال الزيارة الاختبارات الأولية للمنشأة التي أجراها رياضيون إيطاليون، وأعرب عن انطباعاته حول المسار بعد جولة التفتيش التي قام بها برفقة فابيو سالديني، مفوض الحكومة للأعمال الأولمبية ومدير شركة البنية التحتية لميلانو كورتينا، وميشيل تيتون، مدير أعمال موقع البناء. وقال الأمير ألبرت: "الانطباع الأول هو أن المسار سريع وتقني، ويتميز بتحديات كبيرة." الأمير ألبرت، الذي يتمتع بخبرة طويلة في رياضة الزلاجات الجماعية، كان قد شارك في خمس نسخ من الألعاب الأولمبية الشتوية بدءًا من كالجاري 1988، مرورًا بألبرتفيل 1992، وليلهامر 1994، وناغانو 1998، وصولاً إلى سولت ليك سيتي 2002 كعضو في المنتخب الوطني الموناكوي.

وخلال إقامته في كورتينا، يواصل الأمير ألبرت تحضيراته لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026، حيث يقيم في منزل مستأجر في المنطقة. كما يساهم الأمير في الأنشطة الجارية في مركز الانزلاق بصفته عضوًا في اللجنة الأولمبية الدولية ورئيسًا للجنة الاستدامة والإرث الأولمبي. (أنسامد).

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