برينيوني تعترف بتفوق لارا جوت بهرامي في سباق السوبر جي

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

برينيوني تعترف بتفوق لارا جوت بهرامي في سباق السوبر جي

وتستعد للتعرج العملاق

24 مارس 2025, 08:58

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
© ANSA/EPA

© ANSA/EPA

(أنسامد) - مارس 24 - روما - أشادت المتزلجة الإيطالية فيديريكا برينيوني بمنافستها السويسرية لارا جوت بهرامي، بعد أن تفوقت عليها الأخيرة في سباق السوبر جي ضمن منافسات كأس العالم للتزلج.

جاء ذلك بعد أن قدمت جوت بهرامي أداءً رائعًا في السباق الأخير من الموسم، متفوقة على الأسطورة الأمريكية ليندسي فون التي احتلت المركز الثاني، بينما حلّت برينيوني في المركز الثالث.

وفي تصريحاتها عقب السباق، أشارت برينيوني، البالغة من العمر 34 عامًا، إلى أنها تركز حاليًا على السباق التالي في فئة التعرج العملاق، على أمل رفع حصيلتها من الألقاب إلى ثلاثة هذا الموسم.

وقالت: "اليوم، مارست لارا رياضة أخرى"، معترفة بأداء جوت بهرامي المتميز الذي جعلها تمنعها من الفوز بلقب السوبر جي، رغم أنها كانت قد فازت باللقب العام.

وأضافت برينيوني أن فوز جوت بهرامي يعد الثاني لها في هذه الفئة بعد عام 2020، بالإضافة إلى فوزها بلقب المنحدر. وكان السباق الأخير قد تم إلغاؤه يوم السبت في صن فالي بسبب الثلوج الكثيفة، مما جعل جوت بهرامي تحسم لقب السوبر جي بشكل حسابي.

وفي تعليقها على السباق، قالت برينيوني: "سباق السوبر جي كان مناسبًا تمامًا لخصائص لارا. كان من الضروري إجراء بعض التصحيحات في المسار. ارتكبتُ خطأً في منتصف الطريق، لكنني عبرتُ خط النهاية في وقتٍ لاحق. لا أعتقد أن أحدًا تزلج بشكل جيد اليوم باستثناء لارا، فهي تمكنت من جمع كل شيء وكانت في قمة أدائها". (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

08:52

تاياني يرد على انتقادات دوريغون للسياسة الخارجية

08:32

بيانتيدوسي: المراكزالألبانية تعزز نظام إعادة المهاجرين

18:08

ميلوني تُعرب عن سعادتها بعودة البابا إلى الفاتيكان

10:42

إيطاليا تعرب عن قلقها إزاء الوضع في لبنان

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

08:52

تاياني يرد على انتقادات دوريغون للسياسة الخارجية

08:32

بيانتيدوسي: المراكزالألبانية تعزز نظام إعادة المهاجرين

18:08

ميلوني تُعرب عن سعادتها بعودة البابا إلى الفاتيكان

10:42

إيطاليا تعرب عن قلقها إزاء الوضع في لبنان