برينيوني تعترف بتفوق لارا جوت بهرامي في سباق السوبر جي

(أنسامد) - مارس 24 - روما - أشادت المتزلجة الإيطالية فيديريكا برينيوني بمنافستها السويسرية لارا جوت بهرامي، بعد أن تفوقت عليها الأخيرة في سباق السوبر جي ضمن منافسات كأس العالم للتزلج.جاء ذلك بعد أن قدمت جوت بهرامي أداءً رائعًا في السباق الأخير من الموسم، متفوقة على الأسطورة الأمريكية ليندسي فون التي احتلت المركز الثاني، بينما حلّت برينيوني في المركز الثالث.وفي تصريحاتها عقب السباق، أشارت برينيوني، البالغة من العمر 34 عامًا، إلى أنها تركز حاليًا على السباق التالي في فئة التعرج العملاق، على أمل رفع حصيلتها من الألقاب إلى ثلاثة هذا الموسم.وقالت: "اليوم، مارست لارا رياضة أخرى"، معترفة بأداء جوت بهرامي المتميز الذي جعلها تمنعها من الفوز بلقب السوبر جي، رغم أنها كانت قد فازت باللقب العام.وأضافت برينيوني أن فوز جوت بهرامي يعد الثاني لها في هذه الفئة بعد عام 2020، بالإضافة إلى فوزها بلقب المنحدر. وكان السباق الأخير قد تم إلغاؤه يوم السبت في صن فالي بسبب الثلوج الكثيفة، مما جعل جوت بهرامي تحسم لقب السوبر جي بشكل حسابي.وفي تعليقها على السباق، قالت برينيوني: "سباق السوبر جي كان مناسبًا تمامًا لخصائص لارا. كان من الضروري إجراء بعض التصحيحات في المسار. ارتكبتُ خطأً في منتصف الطريق، لكنني عبرتُ خط النهاية في وقتٍ لاحق. لا أعتقد أن أحدًا تزلج بشكل جيد اليوم باستثناء لارا، فهي تمكنت من جمع كل شيء وكانت في قمة أدائها". (أنسامد).

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