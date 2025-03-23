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ركوب الدراجات: فان دير بويل يفوز بسباق ميلانو- سانريمو

23 مارس 2025, 10:30

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 23 - روما - فاز الدراج الهولندي ماتيو فان دير بويل بسباق ميلانو-سانريمو الكلاسيكي الربيعي الافتتاحي للموسم، وهو سباق كلاسيكي ليوم واحد.

تفوق الدراج البالغ من العمر 30 عامًا على فيليبو جانا، بطل سباقات السرعة الإيطالي، والدراج السلوفيني تادي بوجاكار، المرشح للفوز قبل السباق، والذي كان يتطلع إلى إضافة سباق سانريمو إلى إنجازاته الثلاثة في طواف فرنسا، وطواف إيطاليا، والعديد من الإنجازات في طواف إيطاليا.

كان بوجاكار، البالغ من العمر 26 عامًا، وفان دير بويل قد تفوقا على جانا في المسافة التي سبقت الكيلومترات الأخيرة، لكن الدراج البالغ من العمر 28 عامًا، صاحب الرقم القياسي في سباقات المطاردة ست مرات، عاد إلى المنافسة في الوقت المناسب تمامًا قبل سباق السرعة الثلاثي الأخير.

أصبح بوجاكار العام الماضي ثالث دراج بعد إيدي ميركس عام ١٩٧٤ وستيفن روش عام ١٩٨٧، يحقق الإنجاز الثلاثي في ;;سباقات الدراجات، بفوزه بجيرو، وطواف إيطاليا، وبطولة العالم في العام نفسه.

(أنسامد).

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