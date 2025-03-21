فريق الشراع الإيطالي يستعد لبطولة سان فرانسيسكو

(أنسامد) - مارس 21 - روما - يستعد فريق الشراع الإيطالي ريد يول إيطالي سيل جى بى للتحدي المقبل في بطولة موبادلا سان فرانسيسكو سيل جران بري التي ستُقام في 22-23 مارس.وكان فريق ريد يول إيطالي سيل جى بى، بقيادة البطل الأولمبي روجيرو تيتا، قد أظهر أداءً مميزًا وقدرة على التكيف في سباق رولكس لوس انجلوس سيل جران بري، الذي يُعد المرحلة الرابعة من سلسلة سباقات SailGP.في سباق تميز بالظروف الصعبة والتحديات المستمرة، أظهر الفريق تطورًا لافتًا على مدار الحدث، حيث أظهروا روحًا قتالية ومهارات تكتيكية عالية.وقد شهدت بداية السباقات ظروفًا صعبة، ولكن الفريق الإيطالي نجح في الحفاظ على أدائه الجيد واستمر في المنافسة على أعلى مستوى.وشهد السباق الأول تحديًا إضافيًا تمثل في وجود الطحالب على الرقائق، ما أثر بشكل كبير على قدرة القارب على الرفع في الوضعية المناسبة. وعلى الرغم من هذه الصعوبة، تمكن الفريق من العودة بشكل قوي في السباق التالي، محتلًا المركز الرابع، ثم اختتم الحدث بالمركز الثالث، مما يعكس التحسن المستمر للطاقم وقدرتهم على التكيف مع التحديات. (أنسامد).

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