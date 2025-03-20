6 إيطاليين يشاركون في بطولة كأس العالم للتزلج النوردي

(أنسامد) - مارس 20 - روما - يشارك 6 رياضيين إيطالين بارزين فى فعاليات بطولة كأس العالم للتزلج النوردي في نسختها الحالية، حيث تنتقل المنافسات بين العاصمة الإستونية تالين ومدينة لاهتي الفنلندية.ويُتوقع أن تشهد الفترة الممتدة بين الغد والأحد مجموعة من السباقات المثيرة، التي ستجمع أفضل المتزلجين من مختلف أنحاء العالم.اللاعبون الإيطاليون هم: فيديريكو بيليجرينو، وديفيد جراز، وسيمون دابرا، ومارتينو كارولو، ومايكل هيلويجر، وفيديريكا كاسول، الذين سيخوضون تحديات قوية ضد منافسيهم من جميع أنحاء العالم.ومع نهاية الحدث في تالين، تنتقل المنافسات إلى لاهتي في فنلندا، حيث ستُقام سلسلة من السباقات المثيرة. ستبدأ الفعاليات بسباق سريع جديد في التقنية الحرة، يليه سباق سريع جماعي، قبل الوصول إلى تحدي الـ50 كيلومترًا في التقنية الكلاسيكية، وهو السباق الذي يشكل محط أنظار الجميع.إلى جانب الرياضيين الإيطاليين المشاركين في المنافسات، سيشارك في البطولة أيضًا كل من باولو فينتورا، وكاترينا جانز، وآنا كوماريلا، وماريا جيسموندي، ومارتينا دي سينتا، مما يضمن منافسة قوية وأداء رياضي استثنائي. (أنسامد).

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