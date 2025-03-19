إيطاليا تستعد لبطولة الأمم الستة للرجبي للسيدات 2025

(أنسامد) - مارس 19 - روما - تنطلق بطولة الأمم الستة للرجبي للسيدات لعام 2025 في 22 مارس، حيث يلتقي المنتخب الإيطالي للسيدات في مباراته الأولى يوم الأحد 23 مارس مع منتخب إنجلترا على ملعب إنجلترا، حاملة اللقب.هذا، ويعتبر المنتخب الإيطالي للسيدات بقيادة القائدة إليسا جيوردانو في تحدٍ كبير لهذا العام، حيث يسعى لتحقيق نتائج متميزة في واحدة من أقوى البطولات العالمية.وفي إطار استعدادات المنتخب، أُقيم حفل تقديم بطولة الأمم الستة للسيدات في قاعة "سوني" بمقر ماكرون في بولونيا، الشريك الفني للاتحاد الإيطالي للرجبي منذ عام 2017.الحدث شهد حضور كبار المسؤولين في الاتحاد الإيطالي للرجبي، من بينهم أنطونيلا جوالاندري، نائبة رئيس الاتحاد الإيطالي للرجبي، وفابيو روسيلي، مدرب المنتخب الوطني، وصوفيا ستيفان، نائبة قائدة المنتخب الإيطالي، بالإضافة إلى جياماريا مانغي، منسقة السياسات الرياضية في منطقة إميليا رومانيا، وجيانلوكا بافانيلو، الرئيس التنفيذي لشركة ماكرون.تكتسب بطولة الأمم الستة للسيدات هذا العام أهمية مضاعفة، حيث يمثل ذلك جزءًا من تحضيرات المنتخب الإيطالي لمنافسات كأس العالم في وقت لاحق من هذا العام.ومن المتوقع أن تشهد المباريات القادمة تنافسًا شديدًا من الفرق المشاركة، في إطار سعي كل منتخب لتحقيق التفوق والتأهل للمراحل النهائية من البطولة.جدول مباريات المنتخب الإيطالي في البطولة: 23 مارس: إيطاليا ضد إنجلترا على ملعب إنجلترا.30 مارس: إيطاليا ضد أيرلندا في بارما 13 أبريل: اسكتلندا ضد إيطاليا في إدنبرة.19 أبريل: إيطاليا ضد فرنسا في بارما.26 أبريل: إيطاليا ضد ويلز في بارما. (أنسامد).

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