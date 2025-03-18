الرياضيون الإيطاليون يغادرون إلى نانجينج

(أنسامد) - مارس 18 - روما - تغادر مجموعة من الرياضيين الإيطاليين، الذين سيشاركون في النسخة العشرون من بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات، إلى نانجينج (الصين) استعدادًا لهذا الحدث الكبير، الذي ينطلق يوم الجمعة المقبل.و تأتي هذه البطولة بعد عام واحد فقط من نسخة جلاسكو، وتُعتبر جزءًا من التحضيرات للموسم الرياضي الرئيسي لهذا العام، وهو بطولة العالم في طوكيو المقررة في سبتمبر/أيلول.من بين المشاركين في البطولة، يتواجد أبطال أوروبا الجدد داخل الصالات، مثل آندي دياز بطل القفز الثلاثي وزينب دوسو بطلة الـ60 مترًا. كما وصل إلى الصين أيضًا الحائز على الميدالية الفضية القارية في منافسات الدفع، ماتيا فورلاني، بينما من المتوقع أن يغادر لاعبا دفع الجلة، ليوناردو فابري وزين وير، في الأيام القليلة المقبلة للمشاركة في المنافسات النهائية المقررة يوم الأحد.كان من المقرر أن تقام البطولة في نانجينج عام 2020، ولكنها تأجلت بسبب تداعيات جائحة كورونا. وقد تم تأجيل الحدث ليُعاد تنظيمه بعد خمس سنوات من التأخير في المنشأة الجديدة "نانجينج كيوب"، التي ستستضيف هذا الحدث الرياضي المرموق. (أنسامد).

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