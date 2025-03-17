ناديا باتوكليتي تفوز بلقبها الخامس في سباق الضاحية الإيطالي

(أنسامد) - مارس 17 - روما - تواصل العداءة الإيطالية ناديا باتوكليتي تألقها في سباقات الضاحية الإيطالية، حيث فازت بلقبها الخامس على التوالي في سباق الضاحية الإيطالي الشامل الذي أقيم في كاسينو (فروزينوني).وبذلك، تواصل ناديا هيمنتها على هذا النوع من السباقات منذ انطلاق مسيرتها الناجحة في كامبي بيسينزيو عام 2021.في منافسة قوية، تمكنت باتوكليتي، الحاصلة على الميدالية الفضية في سباق 10 آلاف متر في أولمبياد باريس، من التفوق على العدائين البورونديين إلفاني نيمبونا وفرانسين نيوموكونزى في بطولة الفرق.كما نجحت في التفوق على الإيطاليتين فالنتينا جيميتو ونيكول رينا في بطولة إيطاليا.نجاحات ناديا باتوكليتي في سباقات الضاحية الإيطالية لا تقتصر على هذه النسخة فقط، حيث استمرت في احتكار الألقاب منذ بداية مسيرتها في هذا المجال. ومع كل فوز، تواصل إلهام الأجيال الجديدة من العدائين والعداءات في إيطاليا وحول العالم. (أنسامد).

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