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برينيوني تفوز بسباق سوبر-جي، وتقترب من لقب كأس العالم

16 مارس 2025, 09:51

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 16 - روما - فازت فيديريكا برينيوني يوم الجمعة بسباق سوبر-جي للسيدات في لا ثويل بالنمسا، مما جعلها تقترب بشكل كبير من الفوز بلقب كأس العالم لهذا الموسم.

احتلت صوفيا جوجيا المركز الثاني، متفوقة على الفرنسية رومان ميرادولي.

ورفعت برينيوني رصيدها إلى 1454 نقطة، بفارق 382 نقطة عن السويسرية لارا غوت بهرامي، التي أنهت السباق في المركز الرابع. ويتبقى أربعة سباقات فقط في الموسم، ستُقام في بيفر كريك، بالولايات المتحدة.

تحتاج برينيوني إلى 18 نقطة إضافية فقط لتضمن فوزها الثاني بلقب كأس العالم.

وقالت برينيوني، البالغة من العمر 34 عامًا، والتي أحرزت أول لقب لكأس العالم للسيدات في 2020: "لقد كان يومًا رائعًا. تمنيت حقًا أن أعود إلى منزلي وأنا تحت الأضواء الخضراء. كان المضمار رائعًا، وكنت في قمة تركيزي، وكان حظي جيدًا بالانطلاق من المركز السادس".

أما شقيقها ومدربها ديفيد، فقال: "لا أعتقد أنه، إلا في حال حدوث شيء غير متوقع، ستشارك غوت في سباق التعرج النهائي. لذلك، تتفوق فيديريكا بأكثر من 300 نقطة. لم نتحدث عن هذا بعد، لأننا نحتاج إلى البقاء في حالة استعداد تام، وسيتعين علينا أيضًا الاستعداد في صن فالي حيث ستشارك في ثلاث بطولات لكأس عالم. لكن المنافسة العامة انتهت اليوم". (أنسامد).

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