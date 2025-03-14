فلورا تابانيلي تُتوج ببطولة كأس العالم للتزلج الحر

(أنسامد) - مارس 14 - روما - أضافت المتزلجة الإيطالية فلورا تابانيلي إنجازًا جديدًا إلى سجلها الرياضي، حيث فازت ببطولة كأس العالم للتزلج الحر في فئة الحديقة والأنابيب.تحقق هذا الفوز بفضل مستوى عالٍ من الأداء والثقة التي أظهرتها طوال الموسم، ليضمن لها المركز الأول في التصنيف العام الذي يعكس نتائجها في منافسات Big Air وSlopeStyle وHalfPipe.وكان فوز تابانيلي ببطولة العالم بمثابة تتويج لموسم استثنائي، حيث سبق وأن أحرزت كأس الكريستال في منافسة Big Air قبل أن يتبقى سباق واحد فقط على نهاية الموسم، ما يعكس سيطرتها الكاملة على المسابقات الكبرى في هذه الرياضة.ورغم إخفاقها في التأهل إلى نهائي SlopeStyle في مدينة تيجن الفرنسية، إلا أن تابانيلي لا تزال بعيدة عن منافساتها، مثل الفرنسية تيس ليدو والصينية آيلينغ إيلين جو، اللتين لا تستطيعان منافستها على القمة في ظل التفوق الواضح الذي أظهرته في مختلف التحديات. (أنسامد).

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