ليني بوتاي يُدَرِّس الملاكمة لطلاب مدرسة "فيديرجو إنريكي"

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

ليني بوتاي يُدَرِّس الملاكمة لطلاب مدرسة "فيديرجو إنريكي"

13 مارس 2025, 09:40

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - مارس 13 - روما - صعد ليني بوتاي، بطل العالم السابق في وزن فوق المتوسط من الاتحاد الدولي للملاكمة، والمدرب الحالي، إلى خشبة المسرح في المدرسة الثانوية العلمية "فيديرجو إنريكي" في ليفورنو، المتخصصة في الرياضة، حيث قدّم درسًا في "الفن النبيل" لطلاب الفصلين النهائيين، اللذين ضم كل منهما 25 طالبًا.

يأتي هذا النشاط في إطار مشروع مدته ستة أسابيع، يُقدّم مجانًا تمامًا، حيث يعرّف بوتاي الطلاب على رياضة الملاكمة من نواحٍ بدنية وتقنية تكتيكية، بالإضافة إلى كيفية استعداد الملاكم للمنافسات، والأساسيات الفنية التي يجب أن يتقنها. كان المشروع قد انطلق قبل جائحة كوفيد-19، ثم توقف، ليتم استئنافه الآن.

وفي نهاية الدورة، التي تُعقد في صالة الألعاب الرياضية التابعة للمعهد، سيخضع الطلاب لاختبارات قياس القدرات، حيث سيتاح لهم الفرصة لبدء مسيرتهم الجامعية في مجالات العلوم الرياضية وغيرها من التخصصات ذات الصلة.

وفي تعليق له، أشاد بوتاي بالمعلمين الذين بادروا بتنظيم هذا المشروع، مؤكدًا أنه رغم أن الملاكمة غالبًا ما تُنظر إليها على أنها رياضة "بربرية"، فإنها في الواقع تتمتع بجوانب رياضية وإنسانية مهمة.

وأوضح قائلاً: "الملاكمة ليست مجرد قتال، بل هي رياضة تحمل في طياتها الكثير من الخبرات الرياضية والتكتيكية. تُظهر كيف يتم التحضير للمنافسات، وفلسفة هذه الرياضة العميقة، وهو ما يجعلها فرصة عظيمة".

وأضاف: "أود أن أشكر المعلمين الذين اختاروني لتنفيذ هذا المشروع واختيارهم للملاكمة كوسيلة لتعليم الطلاب". (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

09:28

جامعة لا سابينزا في روما تحتفظ بالصدارة عالميًا

13:36

إيطاليا ترحب بنتائج محادثات جدة بين أمريكا وأوكرانيا

10:45

ريدريكسن: ضرورة تعزيز الأمن والدفاع في أوروبا

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

09:28

جامعة لا سابينزا في روما تحتفظ بالصدارة عالميًا

13:36

إيطاليا ترحب بنتائج محادثات جدة بين أمريكا وأوكرانيا

10:45

ريدريكسن: ضرورة تعزيز الأمن والدفاع في أوروبا