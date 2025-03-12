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ليفينيو تحتضن بداية مشوقة لألعاب ميلانو-كورتينا 2026

12 مارس 2025, 09:23

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 12 - روما - في اليوم الأول من "الاختبار الأولمبي" الذي أقيم في ليفينيو (سوندريو)، التقطت الأجواء الرياضية الأنظار بمنافسات قفز المظلات والتزلج على الجليد، التي شكلت معاينة حية لدورة الألعاب الأولمبية القادمة في ميلانو-كورتينا 2026.

شهدت المنافسات تألقًا بارزًا من قبل الرياضيين المشاركين، حيث قدمت الأمريكية جايلين كوف عرضًا مذهلاً في سباق المغول الفردي، لتفوز بالمرحلة وتحصد كأس العالم لأول مرة في مسيرتها، متفوقة على الفرنسية بيرين لافونت. وفي لحظة مليئة بالمشاعر، عبرت كوف عن سعادتها الكبيرة قائلة: "أشعر وكأن المشاعر تسيطر عليّ. لقد كان يومًا ممتعًا للغاية، وأنا متحمسة للغاية لوجود عائلتي هنا. إنه أمر لا يُصدق".

أما في منافسات الرجال، فقد اضطر ميكائيل كينجزبيري، البطل الكندي، للانتظار لتحقيق فوزه رقم 99، حيث تمكن الياباني إيكوما هوريشيما من تقديم أداء مثالي في النهائيات وانتزع الفوز على مضمار لام الجديد.

وفي تعليق له على الحدث، قال لوكا موريتي، رئيس شركة "ليفينيو نيكست": "كانت بداية مثالية في أسبوع حاسم للغاية في ظل الألعاب الأولمبية. كان الحدث بمثابة بروفة حقيقية، أظهرت مدى جاهزية ليفينيو لاستضافة المنافسات الرياضية على أعلى المستويات. كما تم تزيين الحدث بسباق رفيع المستوى وحاسم في إطار كأس العالم، ما يعد بمثابة فاتح شهية لسحر الألعاب الأولمبية التي بدأنا نعيش تفاصيلها." ويُختتم الحدث بسباق "Dual Moguls" غدًا، الذي سيستمر في تأكيد جاهزية ليفينيو لاستضافة المزيد من الأحداث الرياضية الدولية (أنسامد).

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