عودة الرياضيون الإيطاليون بعد إنجاز تاريخي في بطولة أوروبا

(أنسامد) - مارس 11 - روما - عاد فريق ألعاب القوى الإيطالي إلى وطنه محملاً بالإنجازات، حيث استقبلوا وسط احتفالات كبيرة في مطار فيوميتشينو بعد أن حققوا ميداليتين ذهبيتين من أصل ثلاث ميداليات ذهبية فازوا بها في بطولة أوروبا داخل الصالات التي أُقيمت في مدينة أبلدورن الهولندية.كانت هذه البطولة بمثابة فرصة رائعة للفريق الإيطالي، الذي أضاف إلى رصيده ميداليتين ذهبين من أصل ست ميداليات إجمالية، ليحقق المركز الثاني في جدول الترتيب العام.من بين الأبطال الذين عادوا إلى إيطاليا، تبرز أسماء كل من زينب دوسو (في سباق الـ60 مترًا) وأندي دياز (في القفز الثلاثي)، إلى جانب زملائهم في الفريق، بما في ذلك لورينزو سيمونيلي. وقد وصلت المجموعة إلى مطار فيوميتشينو في فترة ما بعد الظهر وسط احتفال حافل.وعن مشاعره بعد التتويج، قال أندي دياز: "فوزي بأول ميدالية ذهبية في حياتي كان بمثابة حلم تحول إلى واقع. بعد التحديات التي واجهتها في باريس، تمكنت أخيرًا من تحقيق ما كنت أطمح إليه: تحقيق الأهداف وإظهار أفضل ما لديّ. التتويج في هذه البطولة كان مصدر فخر كبير لي".أما زينب دوسو، التي كانت أكثر سعادة بإنجازها، فقد اعتبرت أن الميدالية الذهبية تمثل "ترقية" لمسيرتها الرياضية.وقالت: "في العام الماضي، بذلت جهدي بكل قوة لتحقيق هذا الإنجاز، وكان الطريق مليئًا بالتحديات. لكنني تعلمت أن أركز على ما أعرفه وأتفوق فيه. مع كل جولة، كنت أكتسب المزيد من القوة والصلابة، وهذا ساعدني على الوصول إلى القمة وحصد الذهب". وأضافت دوسو أنها تطمح دائمًا إلى الوصول إلى القمة في كل منافسة تشارك فيها. (أنسامد).

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