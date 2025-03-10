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إيطاليا تحصد 3 ميداليات ذهبية في بطولة أوروبا لألعاب القوى

داخل الصالات 2025

10 مارس 2025, 09:20

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 10 - روما - أضافت إيطاليا ثلاث ميداليات ذهبية إلى رصيدها في بطولة أوروبا لألعاب القوى داخل الصالات 2025 التي أقيمت في مدينة أبلدورن الهولندية هذا الأسبوع.

فقد تألقت العداءة الإيطالية زينب دوسو بفوزها بسباق 60 مترًا للسيدات، لتنتزع الميدالية الذهبية الثالثة لإيطاليا في هذه البطولة. وأظهرت دوسو مستوى عالٍ من الأداء لتُثبت مكانتها بين أفضل العدائين في القارة.

وأضافت زميلتها لاريسا يابيتشينو الميدالية الذهبية الثانية لإيطاليا بفوزها في مسابقة القفز الطويل للسيدات. كما كان للرجال نصيبهم من النجاح، حيث حصل آندي دياز هيرنانديز على الميدالية الذهبية في مسابقة القفز الثلاثي.

بهذه الانتصارات، تمكنت إيطاليا من التأكيد على قوتها في منافسات ألعاب القوى داخل الصالات، مما يعكس العمل الجاد والمستوى العالي للرياضيين الإيطاليين. (أنسامد).

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