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رالي تيرا الإيطالية 2025: بداية قوية وتنافس مثير على الحصى

07 مارس 2025, 09:20

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 7 - روما - يشهد رالي تيرا الإيطالية 2025 زيادة ملحوظة في مستوى المنافسة، حيث تستقطب البطولة التي تشتهر بتحدياتها على الطرق الترابية في إيطاليا، سائقي الراليات من جميع أنحاء أوروبا. وتستعد البطولة هذا العام لإطلاق جولة جديدة ستكون أكثر إثارة، مع مشاركة كبار السائقين المحليين والدوليين في السباق.

يُعد رالي Città di Foligno، المقرر إقامته في الفترة من 8 إلى 9 مارس، الحدث الأول في التقويم السنوي لبطولة رالي تيرا الإيطالية CIRT. يعد هذا السباق الفصل الافتتاحي لسلسلة تضم ستة فاعليات، ويعتبر نقطة انطلاق مثيرة لموسم 2025.

وتنظم مجموعة PRS هذا السباق الذي سيجمع بين السائقين المحترفين والناشئين، بالإضافة إلى العديد من السائقين الأجانب الذين يسعون لخوض التحديات الجديدة في إيطاليا.

سيشهد هذا الحدث مشاركة 75 سيارة في 9 مراحل خاصة، تمتد لمسافة إجمالية تبلغ 76.38 كيلومترًا، بما في ذلك سيارات حديثة وأخرى تاريخية. من بين المشاركين، سيتنافس 22 سائقًا مسجلين في بطولة رالي تيرا الإيطالية، منهم أبطال من إيطاليا وأوروبا. (أنسامد).

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