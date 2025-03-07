رالي تيرا الإيطالية 2025: بداية قوية وتنافس مثير على الحصى

يُعد رالي Città di Foligno، المقرر إقامته في الفترة من 8 إلى 9 مارس، الحدث الأول في التقويم السنوي لبطولة رالي تيرا الإيطالية CIRT. يعد هذا السباق الفصل الافتتاحي لسلسلة تضم ستة فاعليات، ويعتبر نقطة انطلاق مثيرة لموسم 2025.
وتنظم مجموعة PRS هذا السباق الذي سيجمع بين السائقين المحترفين والناشئين، بالإضافة إلى العديد من السائقين الأجانب الذين يسعون لخوض التحديات الجديدة في إيطاليا.
سيشهد هذا الحدث مشاركة 75 سيارة في 9 مراحل خاصة، تمتد لمسافة إجمالية تبلغ 76.38 كيلومترًا، بما في ذلك سيارات حديثة وأخرى تاريخية. من بين المشاركين، سيتنافس 22 سائقًا مسجلين في بطولة رالي تيرا الإيطالية، منهم أبطال من إيطاليا وأوروبا. (أنسامد).
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