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إنديان ويلز: إيطاليون يتأهبون للمنافسة ببطولة الماسترز 1000

06 مارس 2025, 08:41

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 6 - روما - يشارك عشرة لاعبين إيطاليين في بطولة الماسترز 1000 للتنس في إنديان ويلز، التي تنطلق في الأيام القليلة المقبلة. يتوزع هؤلاء اللاعبون بين منافسات الرجال والسيدات، في ظل تطلعات كبيرة لتحقيق نتائج مميزة.

في منافسات الرجال: يعود ماتيو بيريتيني، المصنف 29 عالميًا، إلى قائمة أفضل 30 لاعبًا لأول مرة منذ يونيو 2023. يبدأ مشواره في البطولة في الدور الثاني، حيث سيواجه إما الإسباني روبرتو كارباييس باينا (المصنف 52) أو الأسترالي كريستوفر أوكونيل (المصنف 75).

لورينزو موزيتي (المصنف 16 عالميًا) سيخوض مباراته الأولى في الدور الثاني ضد إما رومان صفيولن (المصنف 69) أو الأمريكي رايلي أوبيلكا (المصنف 114). ويسعى موزيتي لتقديم أداء قوي بعد وصوله إلى ترتيب متقدم في التصنيف العالمي.

فلافيو كوبولي (المصنف 40) سيبدأ مشواره ضد أحد اللاعبين المتأهلين من التصفيات. وكان كوبولي قد شارك لأول مرة في القرعة الرئيسية للبطولة العام الماضي.

لوكا ناردى (المصنف 67) يعود إلى إنديان ويلز بعد نجاحه الكبير العام الماضي بفوزه على نوفاك ديوكوفيتش، ليحقق دخولًا لأول مرة في قائمة أفضل 100 لاعب. سيواجه ناردى في الدور الأول كاميرون نوري (المصنف 77 حاليًا).

ماتيو أرنالدي (المصنف 35) يلتقي في الدور الأول مع الأمريكي ألكسندر كوفاسيفيتش (المصنف 94)، حيث يتطلع لاستمرار تألقه في البطولات الكبرى.

لورينزو سونيغو (المصنف 37) ولوتشيانو دارديري (المصنف 60) يتطلعون أيضًا لتحقيق نتائج جيدة، حيث قد يلتقيان في الدور الثالث في حال تخطيا منافسيهما.

وفي منافسات السيدات: جاسمين باوليني (المصنفة 6 عالميًا) ستبدأ منافساتها في الدور الثاني، حيث تواجه الفائزة في المباراة بين الأمريكية إيفا يوفيتش (المصنفة 157) والنمساوية جوليا جرابهر (المصنفة 388). تأمل باوليني في مواصلة تألقها في البطولات الكبرى.

لوسيا برونزيتي (المصنفة 62) ستواجه في الدور الأول الأوكرانية أنهيلينا كالينينا (المصنفة 54)، في لقاء يعد بالكثير من الإثارة.

إليزابيتا كوتشياريتو (المصنفة 72) ستخوض أول مواجهة لها ضد المكسيكية ريناتا زارازوا (المصنفة 69)، في مباراة مهمة للطرفين.

(أنسامد).

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