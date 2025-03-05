عودة الملاكمة إلى ميديا سيت: "فن القتال 8" في ميلانو

(أنسامد) - مارس 5 - روما - أعلن رسميًا عن إقامة حدث "فن القتال (Taf) 8" يوم السبت 15 مارس في Allianz Cloud بمدينة ميلانو، وهو الحدث الذي يمثل عودة الملاكمة إلى قناة ميديا سيت.سيتم بث الحفل على قناة ميدياسيت 20 ابتداء من الساعة 11 مساءً، ويأتي برعاية منطقة لومبارديا وبلدية ميلانو. يتضمن الحدث ثلاث مباريات رئيسية سيتوج فيها ثلاثة أبطال إيطاليين بألقاب وطنية.في الحدث الرئيسي لوزن خفيف الثقيل، سيتواجه الملاكم جوناثان كوجاسو مع موريكي أولاري. أما في المباراة الثانية، سيتقابل فرانشيسكو بابارو ونيكولا هينشيري في نزال على لقب بطل إيطاليا في وزن السوبر الريشة. فيما سيواجه باولو بولونيا، بطل إيطاليا في وزن السوبر ويلتر، منافسه داميانو فالشينيلي في النزال الأخير.الحدث سيشهد أيضًا مباراتين على البطاقة التمهيدية، حيث سيتنافس محمد المغربي مع ستيفن ليونيتي دريدهاج على حزام البحر الأبيض المتوسط في وزن خفيف الثقيل، بينما يخوض دييغو لينزي مباراته في أولمبياد باريس، حيث تم إقصاؤه في ربع النهائي.تلقى عالم الملاكمة الإيطالي بحفاوة بالغة خبر عودة الملاكمة إلى قنوات ميدياسيت، وهي خطوة مهمة دعا إليها بيير سيلفيو بيرلسكوني، من كبار المعجبين بالملاكمة.تستمر فعالية "فن القتال" بالتعاون مع اتحاد الملاكمة الإيطالي، حيث سيتم إطلاق مشروع Fpi "Boxando si impara" في المدارس الإيطالية قريبًا، مما يتيح للطلاب فرصة لقاء أبطال الملاكمة وتعلم أسس هذه الرياضة (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA