تايكوندو:المنتخب الإيطالي يحقق إنجازًا كبيرًا

(أنسامد) - مارس 4 - روما - حقق منتخب التايكوندو الإيطالي إنجازًا لافتًا في بطولة بلغاريا المفتوحة، حيث أضاف إلى رصيده 8 ميداليات في فئات الأشكال والأسلوب الحر، منها خمس ميداليات ذهبية، واحدة فضية، وبرونزيتين.تؤكد هذه النتيجة على المكانة المتقدمة لإيطاليا في الساحة الأوروبية في التخصصات الفنية للتايكوندو، حيث أظهر الرياضيون الإيطاليون مستوىً تقنيًا عاليًا.وكان من أبرز الفائزين في البطولة نيكولاس أكيلي الذي توج بالميدالية الذهبية في فئة البومسي الفردية للناشئين.فيريلا، بوتروجنو ودي ماركو الذين فازوا بالذهب في فئة البومسي الفردية تحت 30 عامًا.فالنتينا أرلوتي التي حصلت على الميدالية الذهبية في فئة السباحة الحرة الفردية فوق 17 عامًا.لوكا ماتيليني الذي حقق الميدالية الذهبية أيضًا في فئة السباحة الحرة الفردية فوق 17 عامًا.بالإضافة إلى فوز ماتيليني وأرلوتي بالميدالية الذهبية في فئة السباحة الحرة الزوجية فوق 17 عامًا.كما حصلت بياتريس كوراديسكي على الميدالية الفضية في السباحة الحرة الفردية فوق 17 سنة، بينما أضافت كلوديا سيانشي الميدالية البرونزية في السباحة الفردية بومسي تحت 30 عامًا، إلى جانب البرونزية التي نالتها الثلاثي المكون من جاو، جيادا، وبياتريس في السباحة الثلاثي بومسي للسيدات تحت 30 عامًا. (أنسامد).

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