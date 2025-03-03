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إيطاليا تحرزاللقب في البطولة الثلاثية تحت 20 و18 سنة في ميتز

03 مارس 2025, 09:57

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 3 - روما - حققت إيطاليا فوزًا رائعًا في البطولة الثلاثية التي جمعت منتخبات إيطاليا وفرنسا والبرتغال في ميتز، حيث توج الأزوريني (الجيل الجديد من الرياضيين الإيطاليين) بلقب البطولة تحت 20 و18 سنة في منافسات ألعاب القوى.

في الترتيب النهائي المشترك للرجال والسيدات، حصل الفريق الإيطالي على 121 نقطة، متفوقًا بفارق أربع نقاط على المنتخب الفرنسي الذي جمع 117 نقطة، فيما حلت البرتغال في المركز الثالث برصيد 55 نقطة.

وكان الإنجاز الإيطالي نتيجة لتضافر الجهود وروح الفريق العالية التي تجسدت في 19 نجاحًا جزئيًا، بالإضافة إلى فوزين في سباقات التتابع المختلط.

الإنجاز الفردي: إليزا فالنسين تحطم الرقم القياسي على المستوى الفردي، لفتت إليزا فالنسين، العداءة الإيطالية الشابة، الأنظار بأدائها الاستثنائي في سباق 200 متر داخل الصالات، حيث نجحت في تحطيم الرقم القياسي الإيطالي تحت 20 عامًا بتوقيت 23.39 ثانية، وهو ما يقل بعشر أجزاء من المائة عن رقمها القياسي السابق 23.49 في أنكونا. وبذلك أصبحت فالنسين ثالث أسرع عداءة إيطالية في هذا السباق بعد مانويلا ليفوراتو وفيرنا دي أنجيلي.

(أنسامد).

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