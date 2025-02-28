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فلورنسا تستعد لاستقبال مهرجان الهيب هوب والبريك آند

28 فبراير 2025, 09:35

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 28 - روما - في يومي 26 و27 أبريل المقبل، ستتحول محطة ليوبولدا في فلورنسا إلى "معبد" حقيقي للرقص والموسيقى والفن، حيث يُقام مهرجان يُحتفل فيه بحركة ثقافية وفنية أثرت في الأجيال منذ السبعينيات.

وستكون عطلة نهاية الأسبوع مخصصة بالكامل لاستكشاف ثقافة الهيب هوب والبريك آند، عبر مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التي تركز على الإبداع والشغف.

بعد التصفيات المؤهلة التي ستُجرى يوم السبت 26 أبريل، سيتواجه أفضل الراقصين في إيطاليا يوم الأحد 27 أبريل، في الساعة 5:30 مساءً، في Red Bull BC One Cypher Italy، في النهائي الوطني لأكبر مسابقة رقص بريك في العالم.

سيشارك في البطولة 16 من أفضل الراقصين من الذكور و8 من الإناث في منافسات 1 ضد 1، حيث ستعرض كل حركة موهبة وتقنية متقنة، مما يضمن تجربة مليئة بالإثارة.

يحصل الفائزون في النهائي الوطني في فلورنسا على فرصة للمشاركة في النهائيات العالمية Red Bull BC One التي ستُعقد في طوكيو، باليابان في 9 نوفمبر المقبل.

وبخلاف البطولة، ستكون باقي الفعاليات خلال عطلة نهاية الأسبوع مجانية الدخول، ما يمنح الجمهور فرصة فريدة للتفاعل مع ثقافة الهيب هوب في جميع جوانبها. من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية، التحديات الترفيهية، والعروض الحية، سيتاح للجمهور أيضا فرصة التفاعل المباشر مع المبدعين الذين ينتمون لهذه الثقافة. (أنسامد).

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