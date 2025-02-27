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منتخب إيطاليا للملاكمة في صوفيا: كاريني تواجه البطلة التركية

في بطولة ستراندجا

27 فبراير 2025, 08:47

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 27 - روما - يشارك منتخب إيطاليا للملاكمة في دورة ستراندجا التي تقام في صوفيا، بمشاركة 9 رياضيين من بينهم أنجيلا كاريني، بطلة إيطاليا في وزن 63 كجم. تأتي هذه المشاركة في اليوم الثاني من اجتماعات فريق النخبة الوطني الجديد للملاكمة، بعد إعلان المدرب الفني الجديد جيوفاني دي كاروليس، الذي يقود الفريق بمساعدة الفنيين لورا توستي وليونارد بوندو.

تعتبر هذه البطولة فرصة هامة للملاكمين الإيطاليين، خاصة لأنجيلا كاريني التي تسعى لتعويض غيابها عن أولمبياد باريس 2024 بعد الجدل الذي أثير بشأن انسحابها من مباراة ضد إيمان خليف. وقد فازت كاريني في ديسمبر الماضي بلقبها الإيطالي الثامن، وهي تستعد الآن للمشاركة في هذه البطولة الدولية الكبرى.

في مواجهة مثيرة، ستلتقي كاريني مع البطلة التركية جولسوم تاتار، البالغة من العمر 40 عامًا، التي تعد واحدة من أبرز الأسماء في عالم الملاكمة النسائية. تاتار، التي بدأت مسيرتها الرياضية منذ أن كانت في السادسة عشرة من عمرها، تمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات، حيث حصلت على ميداليات ذهبية في بطولات العالم وأوروبا. كما أنها تُعتبر أول امرأة تركية تمارس الملاكمة على المستوى الاحترافي.

(أنسامد).

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