فلورنسا:استضافة الأمسية الخاصة بسباق القوارب الشراعيةالبحرية

(أنسامد) - فبراير 26 - روما - استضاف منزل اوفيسيين جولو في فلورنسا الأمسية المخصصة لأصحاب سباق RAN 630 الثامن، وهو سباق القوارب الشراعية البحرية الذي تنظمه الأكاديمية البحرية، والمقرر إقامته بين 26 أبريل وأوائل مايو 2025.ويبدأ السباق من ليفورنو، ويمر عبر بورتو سيرفو وكابري قبل العودة إلى ليفورنو، في مسار يمتد لمسافة 630 ميلًا، مما يجعله الأطول في البحر الأبيض المتوسط.شهد الحدث حضور الأميرال لورينزانو دي رينزو، قائد الأكاديمية البحرية، وجيان لوكا كونتي، رئيس نادي ليفورنو لليخوت، اللذين استقبلا الضيوف في الأجواء الاحتفالية.تبدأ المنافسات في المياه المقابلة للأكاديمية البحرية في ليفورنو، حيث ستنطلق المدمرة كايو دويليو لإطلاق الرصاصة الفارغة التي تعلن بدء السباق. وسيتمكن المتسابقون من الاعتماد على متابعة ميدان السباق بالكامل من قبل مركز العمليات التابع للقيادة العليا للأسطول البحري، مما يضمن أعلى معايير السلامة طوال مدة السباق.يعد سباق RAN 630 جزءًا من أسبوع الإبحار الدولي الذي ينظمه نادي فى ليفورنوليفورنو لليخوت بالتعاون مع الأكاديمية البحرية وقسم الإبحار في البحرية في ليفورنو "ريكاردو جورلا".كما يعتبر السباق اختبارًا مؤهلًا لبطولة إيطاليا البحرية بمعامل 3، وهو أعلى تصنيف في هذا المجال.وحتى الآن، تم تسجيل 20 قاربًا للمشاركة في السباق المرموق.(أنسامد).

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