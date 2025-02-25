منتخب الملاكمة الإيطالي يواصل استعداداته لمنافسات 2025

(أنسامد) - فبراير 25 - روما - تواصل فرق الملاكمة الإيطالية للرجال والسيدات استعداداتها للمنافسات الدولية القادمة، تحت إشراف المدير الفني جيوفاني دي كاروليس.حيث انطلقت اليوم منافسات بطولة "ستراندجا" في العاصمة البلغارية صوفيا، وهي المشاركة الدولية الأولى للفريق هذا العام.ويمثل منتخب إيطاليا في الحلبة تسعة رياضيين هم: ميشيل بالداسي (57 كجم)، جيانلويجي مالانجا (67 كجم)، جابرييل جيدي رونتاني (71 كجم)، ريمو سالفاتي (75 كجم)، ألفريد كرومويل كومي (80 كجم)، لوسيا إلين أياري (50 كجم)، ريبيكا نيكولي (60 كجم)، أنجيلا كاريني (63 كجم)، وميليسا جيميني (75 كجم). وكان جيانلويجي مالانجا هو أول من دخل الحلبة اليوم، حيث حقق فوزًا كبيرًا على الملاكم البلغاري نيدلشيف بنتيجة 5-0.وفيما يتعلق بالمباريات المقبلة، سيواجه ألفريد كرومويل كومي نظيره الأوزبكي إسمويلوف، بينما ستخوض ميليسا جيميني مباراتها ضد التركي أوسيلديز. كما سيشارك باقي أعضاء الفريق الذين يتواجدون في روما لاستكمال تدريباتهم في منافسات مزدوجة ينظمها الاتحاد البلجيكي للملاكمة، والتي ستقام في الفترة من 26 فبراير إلى 1 مارس.تعد هذه التحضيرات خطوة هامة نحو الهدف الأكبر، وهو بطولة العالم للملاكمة التي ستقام في ساو باولو، البرازيل، في الفترة من 29 مارس إلى 6 أبريل 2025. (أنسامد).

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