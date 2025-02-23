برينيوني تفوز بسباق التعرج العملاق في سيستريير

(أنسامد) - فبراير 23 - روما - حققت الإيطالية فيديريكا برينيوني فوزًا جديدًا في سباق التعرج العملاق في سيستريير يوم الجمعة، لتسجل انتصارها الثالث والثلاثين في كأس العالم، مما يعزز موقعها في صدارة ترتيب البطولة.على الرغم من أنها أنهت الجولة الأولى في المركز الثاني خلف النيوزيلندية أليس روبنسون، فإن برينيوني قدمت أداءً مذهلاً في الجولة الثانية، محققة أفضل وقت، لتتصدر الترتيب في نهاية السباق، متفوقة على روبنسون والنرويجية لويز تيرنسيسوند.جاء هذا بعد فوزها الأخير في سباق التعرج العملاق ببطولة العالم في سالباخ بالنمسا، مما يعكس تألقها المستمر في هذا الموسم.يعتبر هذا الانتصار رقم 33 في مسيرتها في كأس العالم، لتقترب من رقم الأسطورة ألبرتو تومبا الذي حقق 50 فوزًا. أضافت برينيوني، البالغة من العمر 34 عامًا، والتي تنحدر من ميلانو، هذا الإنجاز إلى سجلاتها بعد أن فازت بلقب كأس العالم في عام 2020، لتصبح أول إيطالية تحقق هذا اللقب. (أنسامد).

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