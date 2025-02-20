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مايكل ريندينا يفوز بلقب "سائق روما لعام 2024"

20 فبراير 2025, 10:13

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 20 - روما - حصل السائق الشاب مايكل ريندينا على لقب "سائق روما لعام 2024" خلال حفل مميز أقيم في مقر نادي روما للسيارات، في شارع باريسي.

جاء هذا التكريم تقديرًا لأدائه المتميز في عالم سباقات الرالي، حيث تم تسليمه الجائزة من قبل جوزيبينا فوسكو، رئيسة نادي روما للسيارات.

كما تم تكريم مجموعة من السائقين الواعدين في الحفل، حيث حصل كل من ألبرتو دي فولكو، ليوناردو كولافيتا، وألبرتو كليمنتي بيساني، على جوائز تقديرًا لمشاركاتهم الناجحة في بطولة جران توريزمو الإيطالية.

وفي إطار الحفل نفسه، تم منح جائزة "الإنجاز مدى الحياة" إلى ماوريتسيو ميكانجيلي، تقديرًا لمسيرته الطويلة في عالم سباقات السيارات.

وتعليقًا على هذا الحدث، أكدت جوزيبينا فوسكو أن تكريم السائقين جزء من تقليد نادي روما للسيارات الذي يحتفل منذ الخمسينيات بإنجازات رياضة السيارات.

وأشارت إلى أن هذا التقليد يعزز المواهب الشابة في الرياضة، ويشجع على تسليط الضوء على السائقين في روما في مجالات مختلفة، مثل الرالي، الذي شهد تقدمًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.

من جانبه، قال أليساندرو أونوراتو، مستشار الفاعليات الكبرى والرياضة في بلدية روما، إن النادي يقوم بدور مهم في تقريب عالم رياضة السيارات إلى الجمهور، مشيدًا بتكريم المواهب الناشئة التي تواصل تقديم أداء متميز على الصعيدين المحلي والدولي.

بدأت رحلة مايكل ريندينا في عالم الراليات بشكل مشجع، حيث وصل لمنصة التتويج الأوروبية ERC4 في رالي روما كابيتال 2024، بالإضافة إلى تحقيق المركز الثاني تحت 25 عامًا في رالي ديل لاتسيو 2024.

ويُعتبر تكريمه دلالة على نجاحه المبكر وأدائه الاستثنائي، الذي يُبشر بمستقبل مشرق في رياضة السيارات. (أنسامد).

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