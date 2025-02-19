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بيع نحو 300 ألف تذكرة للألعاب الأولمبية الشتوية في 6 أيام

بداية إيجابية للغاية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026

19 فبراير 2025, 08:08

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 19 - روما - صرح أندريا فارنييه، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ميلانو-كورتينا، بأن حوالي 300 ألف تذكرة قد بيعت بالفعل لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو-كورتينا 2026.

وأضاف فارنييه في مؤتمر صحفي عقد في جمعية الصحافة الأجنبية في روما: "لقد أطلقنا برنامج بيع التذاكر للجمهور في السادس من فبراير، حيث طلبنا من الناس التسجيل مسبقًا، وقد تلقينا أكثر من 350 ألف طلب، 70% منها من خارج إيطاليا." وتابع: "لقد تم توزيع هؤلاء المتقدمين عبر ثلاث موجات سحب، وخلال الأيام الستة الأولى تم بيع حوالي 300 ألف تذكرة. هذه بداية إيجابية للغاية." كما أكد فارنييه أن برنامج تجنيد المتطوعين يحقق نجاحًا كبيرًا أيضًا، حيث أشار إلى أن هناك حوالي 18 ألف فرصة تطوعية متاحة، وعادةً ما نتوقع أن يتجاوز الطلب عليها ضعف هذا العدد.

وأضاف: "حتى الآن، تم تقديم 96 ألف طلب، وهو رقم استثنائي يعكس الحماس الكبير لدورة ميلانو-كورتينا." (أنسامد).

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