التنس: الإيطالي سينر يوافق على إيقافه 3 أشهر بسبب المنشطات

(أنسامد) - فبراير 16 - روما - تمكن لاعب التنس الإيطالي يانيك سينر من التوصل إلى اتفاق مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، حيث وافق على إيقافه لمدة ثلاثة أشهر بسبب انتهاكه قواعد المنشطات.ويستمر الإيقاف من 9 فبراير إلى 4 مايو، مما سيمكن اللاعب الإيطالي من مواصلة سعيه لتحقيق حلمه في المشاركة في البطولات الأربع الكبرى.وكانت محكمة أدنى درجة قد برأت سينر، المصنف الأول عالميًا والمولود في 2001، بعد أن ثبت أنها حادثة تسمم بالمنشطات المحظورة حدثت عن غير قصد أثناء جلسة تدليك أجراها له مدربه في بطولة إنديان ويلز في مارس الماضي.لكن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أعادت فتح القضية واستأنفت أمام محكمة التحكيم الرياضية، حيث كانت تطالب بفرض عقوبة تصل إلى عامين.وأعلنت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أنها "توصلت إلى اتفاق مع اللاعب الإيطالي بشأن حل القضية، حيث وافق على إيقافه لمدة ثلاثة أشهر نتيجة لاختباره الإيجابي لمادة الكلوستيبول المحظورة في مارس 2024." (أنسامد).

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