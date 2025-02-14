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إقبال استثنائي على تذاكر دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026

14 فبراير 2025, 11:20

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 14 - روما - شهدت تذاكر دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستُقام في ميلانو وكورتينا عام 2026 إقبالًا غير مسبوق، حيث تم بيع حوالي 300 ألف تذكرة في غضون ستة أيام فقط، بمعدل سبع تذاكر لكل مستخدم. دفع هذا الطلب الكبير اللجنة المنظمة للألعاب إلى التأكيد على "الأرقام الاستثنائية" التي سجلتها مبيعات التذاكر في الأيام الأخيرة.

وأوضحت مؤسسة ميلانو كورتينا 2026 أن الطلب المرتفع أدى إلى نفاد بعض التذاكر في الساعات الأخيرة. وفي نفس السياق، أكدت اللجنة أنه بالرغم من هذا الطلب القوي، فإن التذاكر لم تُباع بالكامل بعد، حيث سيتم إطلاق مراحل جديدة لبيع التذاكر في الفترة القادمة.

من جهة أخرى، شهدت تذاكر سباقات المضمار القصير ذات الخمس حلقات إقبالًا كبيرًا، حيث نفدت تقريبًا، مما يعكس مدى التفاعل الكبير مع هذه الفعاليات. في هذا السياق، تنظم مؤسسة ميلانو كورتينا 2026 هذا الأسبوع الحدث التجريبي الأول في منتدى أساغو، والذي سيشهد مشاركة المتطوعين في اختبار كافة الإجراءات الخاصة بالألعاب الأولمبية.

تستعد المؤسسة لإطلاق "الحدث الاختباري الكامل"، الذي سيكون بمثابة محاكاة شاملة لكافة أنشطة الألعاب، ويهدف إلى تدريب المتطوعين على كيفية إدارة الفعاليات. سيمنح هذا الحدث الحضور لمحة حية عن الأجواء الأولمبية، حيث تم بيع 10 آلاف تذكرة للحدث التجريبي الذي سيقام قبل أقل من 12 شهرًا من بدء دورة الألعاب.

بالنسبة للتذاكر المخصصة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية، أعلنت اللجنة المنظمة عن فتح نافذة مبيعات جديدة بين 25 و27 فبراير المقبل. ولشراء التذاكر، يتعين على المهتمين التسجيل على منصة التذاكر الخاصة بالألعاب، حيث سيحصل الجميع على رابط للمتابعة في عملية الشراء. (أنسامد).

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