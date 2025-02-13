بداية قوية لسارة إيراني وياسمين باوليني في قطر توتال إنرجيز

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

بداية قوية لسارة إيراني وياسمين باوليني في قطر توتال إنرجيز

13 فبراير 2025, 10:05

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - فبراير 13 - روما - حقق الثنائي الإيطالي المكون من سارة إيراني وياسمين باوليني بداية مثالية في بطولة "قطر توتال إنرجيز المفتوحة 2025"، أولى بطولات فئة WTA 1000 لهذا الموسم، التي تقام على الملاعب الصلبة في مجمع خليفة الدولي للتنس في الدوحة.

وتأهلت إيراني وباوليني مباشرة إلى الدور الثاني من المنافسات، حيث نجحتا في الفوز على الثنائي النرويجي المكون من أولريكي إيكيري والرومانية مونيكا نيكوليسكو بنتيجة 6-3 و6-2، في مباراة استغرقت ساعة و18 دقيقة.

ومع هذا الفوز، أظهرت اللاعبتان الإيطاليتان، المصنفتان الثالثة في البطولة، استعدادًا قويًا للذهاب بعيدًا في المنافسات. وفي ربع النهائي، ستواجه إيراني وباوليني إما الثنائي الروسي المكون من ألكسندرا بانوفا وفاني ستولار، أو الفريق المكون من الأمريكية آسيا محمد والهولندية ديمي شورز، المصنفتين الثامنة. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

16:41

توقعات الطقس لعيد الحب في إيطاليا: ثلوج وأمطار متفرقة

09:39

محكمة الوزراء الإيطالية تبدأ تحقيقًا في قضية المصري

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

16:41

توقعات الطقس لعيد الحب في إيطاليا: ثلوج وأمطار متفرقة

09:39

محكمة الوزراء الإيطالية تبدأ تحقيقًا في قضية المصري