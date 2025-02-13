بداية قوية لسارة إيراني وياسمين باوليني في قطر توتال إنرجيز

(أنسامد) - فبراير 13 - روما - حقق الثنائي الإيطالي المكون من سارة إيراني وياسمين باوليني بداية مثالية في بطولة "قطر توتال إنرجيز المفتوحة 2025"، أولى بطولات فئة WTA 1000 لهذا الموسم، التي تقام على الملاعب الصلبة في مجمع خليفة الدولي للتنس في الدوحة.وتأهلت إيراني وباوليني مباشرة إلى الدور الثاني من المنافسات، حيث نجحتا في الفوز على الثنائي النرويجي المكون من أولريكي إيكيري والرومانية مونيكا نيكوليسكو بنتيجة 6-3 و6-2، في مباراة استغرقت ساعة و18 دقيقة.ومع هذا الفوز، أظهرت اللاعبتان الإيطاليتان، المصنفتان الثالثة في البطولة، استعدادًا قويًا للذهاب بعيدًا في المنافسات. وفي ربع النهائي، ستواجه إيراني وباوليني إما الثنائي الروسي المكون من ألكسندرا بانوفا وفاني ستولار، أو الفريق المكون من الأمريكية آسيا محمد والهولندية ديمي شورز، المصنفتين الثامنة. (أنسامد).

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