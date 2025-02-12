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تنس: سينر في صدارة التصنيف لدورة جديدة في الدوحة

12 فبراير 2025, 09:10

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 12 - روما - بعد 15 يومًا فقط من عودته المظفرة من بطولة أستراليا المفتوحة، استقل الإيطالي يانيك سينر طائرته إلى الدوحة، حيث سيشارك في بطولة ATP 500 التي ستشهد مشاركة العديد من النجوم، من بينهم نوفاك ديوكوفيتش وكارلوس ألكاراز.

سينر، الذي عادل اليوم مدة 36 أسبوعًا في صدارة التصنيف التي قضى فيها ألكاراز، سيحاول التقدم على الإسباني بداية من الأسبوع المقبل. وكان ألكاراز قد فاز مؤخرًا ببطولة روتردام، ما يضيف مزيدًا من الإثارة لهذا الصراع الشديد بين اللاعبين.

بعد قضاء بعض الوقت في ألتو أديجي للاسترخاء، عاد سينر سريعًا إلى التدريبات ليكون جاهزًا لبطولة الدوحة، حيث سيشارك لأول مرة. وفي مارس المقبل، سيتوجه للمشاركة في بطولات الماسترز 1000 في إنديان ويلز وميامي، قبل أن يعود إلى أوروبا لخوض موسم الملاعب الرملية، مع التركيز على بطولة مونتي كارلو ماسترز المقررة في أبريل.

ديوكوفيتش يواصل التحدي بعد التعافي من جانبه، يواصل نوفاك ديوكوفيتش استعداداته في الدوحة بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي أبعدته عن بطولة أستراليا المفتوحة.

اللاعب الصربي يأمل في تحقيق لقبه رقم 100 في الدوحة، وهو هدف طالما طارده. (أنسامد).

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