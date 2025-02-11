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التايكوندوالإيطالي: ميداليات ذهبية وبرونزية في بطولة الفجيرة

11 فبراير 2025, 09:28

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 11 - روما - افتتح المنتخب الإيطالي للتايكوندو مشاركته في بطولة الفجيرة المفتوحة 2025، والتي تُعدّ محطّة هامة في استعداداته لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، بتحقيق نتائج مبهرة في اليوم الأول من المنافسات.

كان سيموني أليسيو، صاحب الميدالية البرونزية الأولمبية في باريس 2024، نجم اليوم الأول، حيث أحرز الميدالية الذهبية في وزن -87 كجم في أول ظهور له في هذه الفئة. أظهر أليسيو مستوى عالياً من الأداء، حيث تأهل إلى ربع النهائي بعد انسحاب منافسه في دور الـ16، ثم فاز في ربع النهائي على البولندي سيمون بياتكوفسكي. وفي الدور نصف النهائي، واجه الإيراني محمد حسين يزداني، ونجح في الفوز عليه بنتيجة 2-0، ليحجز مكانه في النهائي. في المباراة النهائية، أتمّ أليسيو انتصاره على الإيراني علي أحمدي في مواجهة حماسية، انتهت بفوزه 2-1 في الجولة الثالثة، ليحقق الميدالية الذهبية.

كما أكمل الإنجاز الإيطالي بإحراز ميداليتين برونزيتين، حيث حصل دينيس باريتا على البرونزية في وزن -63 كجم، بينما حقق ماتيا مولين البرونزية في وزن +87 كجم.

وفي اليوم التالي، يعود المنتخب الإيطالي للمنافسة في فئة السيدات، حيث سيتنافس ست لاعبات إيطاليات على الحلبة لتحقيق ميداليات جديدة في هذه البطولة. (أنسامد).

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