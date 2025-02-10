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فريق ريد بوول الإيطالى: صمود وتصميم في مواجهة التحديات

10 فبراير 2025, 12:42

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 10 - روما - تمكن فريق الشراع الإيطالى ريد بول سيل جى بى ، أول فريق إيطالي يشارك في بطولة سيل جى بى للشراع العالمية، من إتمام عطلة نهاية أسبوع مليئة بالتحديات في سباق استراليا سيل جراند برى، حيث أظهروا قدرة كبيرة على الصمود والتصميم في مواجهة المنافسة الشرسة.

رغم أن النتائج لم تكن كما كان يأمل الفريق، إلا أن هذا لم يثني من عزيمتهم.

فكونهم الفريق الأصغر سناً في التشكيلة الأساسية، مع أقل عدد من ساعات الإبحار مقارنة بمنافسيهم، يمثل تحدياً كبيراً في مواجهة فرق تتمتع بخبرة أكبر.

ومع ذلك، يدرك الفريق تماماً أنه لا توجد طرق مختصرة في مسار النمو والنضج، ما يعزز من عزيمتهم على المضي قدماً.

روجيرو تيتا، قائد القارب، أعرب عن تجربته في سباق سيدني قائلاً: "السباق قدم لنا سياقًا معقدًا: واجهنا بيئة تنافسية للغاية. ورغم أن النتائج لم تكن لصالحنا، إلا أن كل سباق قدم لنا أفكارًا حيوية للنمو والتعلم. نحن عازمون على العمل الجاد من هنا إلى لوس أنجلوس لمواصلة تقدمنا في الترتيب." الفريق أحرز تقدماً ملحوظاً في الترتيب العام للموسم، حيث تمكن من الصعود مركزين، مما يعكس تطورهم المستمر. الفريق الإيطالي الآن في حالة استعداد تام للمشاركة في السباق القادم في لوس أنجلوس يومي 15 و16 مارس المقبلين. (أنسامد).

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