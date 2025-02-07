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ملاكمة: حدث رياضي استثنائي بملعب اليانز كلاود في مارس

07 فبراير 2025, 08:26

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 7 - روما - سيشهد ملعب اليانز كلاود في شهر مارس المقبل، حدثًا رياضيًا استثنائيًا في عالم الملاكمة، تحت رعاية منطقة لومبارديا واتحاد الملاكمة الإيطالي (FPI).

يتضمن البرنامج ثلاث مباريات مثيرة على ثلاثة ألقاب إيطالية، حيث يتنافس أبرز الملاكمين في البلاد في صراعات مشوقة على البطولات الوطنية.

تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين بطل الوزن الخفيف الثقيل جوناثان كوغاسو، والملاكم موريك أولاري، في نزاع على اللقب. سيسعى كوغاسو، الذي وُلد في كينشاسا قبل أن ينتقل إلى فوجيرا، للدفاع عن لقبه ضد أولاري، المقاتل الغيني الأصل والمقيم في بولونيا.

يُعد كوغاسو من بين الملاكمين الموهوبين الذين يتدربون في صالة الألعاب الرياضية الشهيرة التي أسسها بطل أولمبياد سيول 1988 جيوفاني باريزي، تحت إشراف المدرب ليفي لوكارنو. بينما يتدرب أولاري في Boxe Le Torri بمدينة بولونيا، ويشتهر بأسلوبه الفني الذي يجذب الأنظار في كل نزال.

في نزال آخر على لقب إيطاليا للوزن الخفيف، سيواجه فرانشيسكو بابارو، بطل إيطاليا الحالي (9 انتصارات، هزيمة واحدة وتعادل)، نيكولا هينشيري (11 انتصارًا، 7 هزائم، وتعادلين).

يسعى بابارو، الذي يدربه عمه فرانسيس ريزو في فريق فرانسيس للملاكمة في روما، للدفاع عن لقبه الذي فاز به في نوفمبر الماضي.

أما هينشيري، فيطمح إلى كسب الفرصة للتقدم على الساحة الأوروبية بعد أن كان بطل الاتحاد الأوروبي في وقت سابق.

أما النزال الثالث في هذا الحدث الكبير، سيشهد مواجهة مثيرة على لقب إيطاليا للوزن المتوسط السوبر بين باولو بولونيا وداميانو فالشينيلي. سيحاول بولونيا، الملقب بـ"المصارع"، والذي كان لاعبًا دوليًا في كرة القدم، الاحتفاظ بلقب البطولة ضد فالشينيلي، بطل إيطاليا السابق.

بالإضافة إلى المباريات على الألقاب الإيطالية، سيشهد الحضور نزالًا على لقب البحر الأبيض المتوسط للوزن الخفيف الثقيل بين المغربي ليونيتي وخصمه، بالإضافة إلى المباراة الثانية للملاكم الإيطالي دييغو "إل تورو" لينزي، الذي سيواجه الروماني أندريا بيشي في نزال يمتد لست جولات. (أنسامد).

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