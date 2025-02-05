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إيطاليا تحقق أول ميدالية في بطولة العالم للتزلج في سالباخ

05 فبراير 2025, 10:18

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 5 - روما - حقق المنتخب الإيطالي للتزلج إنجازًا تاريخيًا بفوزه بأول ميدالية له في بطولة العالم للتزلج في سالباخ، بعد انتصاره في سباق التعرج المتوازي للفرق الذي أُقيم مؤخراً.

قدّم الفريق الإيطالي أداءً متميزًا في النهائي أمام الفريق السويسري، حيث تألف الفريق الفائز من أربعة متزلجين: جورجيا كولومب، فيليبو ديلا فيتي، لارا ديلا ميا، وأليكس فيناتزر.

وتوج هذا الإنجاز التفوق الإيطالي الذي كان متوقعًا في المسابقات الفردية، لكنهم أثبتوا قدرتهم أيضًا في المسابقات الجماعية، مما عزز مكانتهم بين كبار فرق التزلج في العالم.

وقد تفاعل العديد من المتابعين والمحللين مع هذا الفوز الكبير، مشيدين بالروح الجماعية والإصرار الذي أظهره الفريق الإيطالي في السباق الحاسم. هذه الميدالية تعكس تطور الرياضة الإيطالية في مجال التزلج على الجليد وتُعد خطوة مهمة نحو المستقبل في البطولات القادمة. (أنسامد).

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