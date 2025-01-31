العداءة الإيطالية دوسو تتألق في سباق 60 مترًا في بلجراد

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

العداءة الإيطالية دوسو تتألق في سباق 60 مترًا في بلجراد

31 يناير 2025, 09:53

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - يناير 31 - روما - حقق المنتخب الإيطالي إنجازين بارزين في المرحلة الذهبية من الجولة العالمية لألعاب القوى داخل الصالات المغلقة في بلجراد، التي تُعد أبرز المحطات في هذه الفئة على المستوى العالمي.

تألقت العداءة زينب دوسو في أول مشاركة لها هذا الموسم، حيث سجلت زمنًا قدره 7.08 ثانية في التصفيات، ثم فازت في النهائي بزمن 7.12 ثانية.

يُعد هذا التوقيت في التصفيات قريبًا جدًا من الزمن الذي منحها الميدالية البرونزية في بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات العام الماضي في جلاسكو.

يُذكر أن نفس الحدث سيُقام مرة أخرى هذا الموسم في مدينة نانجينج الصينية، خلال الفترة من 21 إلى 23 مارس.

في النهائي، وبعد أقل من ساعتين من التصفيات، سجلت دوسو 7.12 ثانية، مؤكدةً تفوقها وفوزها بالسباق وفي سباق 800 متر، تألقت العداءة إيلويزا كويرو محققةً زمنًا قدره 2:01.98 دقيقة، لتضيف نجاحًا جديدًا للمنتخب الإيطالي في هذه الجولة. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

08:39

محكمة الاستئناف في ألبانيا ترفض طلبات لجوء 43 مهاجراً

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

08:39

محكمة الاستئناف في ألبانيا ترفض طلبات لجوء 43 مهاجراً