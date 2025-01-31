العداءة الإيطالية دوسو تتألق في سباق 60 مترًا في بلجراد

(أنسامد) - يناير 31 - روما - حقق المنتخب الإيطالي إنجازين بارزين في المرحلة الذهبية من الجولة العالمية لألعاب القوى داخل الصالات المغلقة في بلجراد، التي تُعد أبرز المحطات في هذه الفئة على المستوى العالمي.تألقت العداءة زينب دوسو في أول مشاركة لها هذا الموسم، حيث سجلت زمنًا قدره 7.08 ثانية في التصفيات، ثم فازت في النهائي بزمن 7.12 ثانية.يُعد هذا التوقيت في التصفيات قريبًا جدًا من الزمن الذي منحها الميدالية البرونزية في بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات العام الماضي في جلاسكو.يُذكر أن نفس الحدث سيُقام مرة أخرى هذا الموسم في مدينة نانجينج الصينية، خلال الفترة من 21 إلى 23 مارس.في النهائي، وبعد أقل من ساعتين من التصفيات، سجلت دوسو 7.12 ثانية، مؤكدةً تفوقها وفوزها بالسباق وفي سباق 800 متر، تألقت العداءة إيلويزا كويرو محققةً زمنًا قدره 2:01.98 دقيقة، لتضيف نجاحًا جديدًا للمنتخب الإيطالي في هذه الجولة. (أنسامد).

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