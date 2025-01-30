منتخب التنس الإيطالي في لقاء تاريخي مع ماتاريلا

(أنسامد) - يناير 30 - روما - استضاف رئيس الجمهورية الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، الأربعاء منتخب التنس الوطني، الذي حقق إنجازات تاريخية بحصوله على كأس ديفيد وكأس بيلي جين كينج، وذلك في قصر كويرينالي. وقد عبّر لاعبو المنتخب عن فخرهم وامتنانهم لهذا اللقاء المميز، الذي يعكس دعم الدولة الكبير للرياضة الإيطالية.في كلمتها خلال اللقاء، قالت لاعبة التنس ياسمين باوليني: "إنه لشرف وامتياز أن نكون هنا معكم في كويرينالي، حيث تحقق حلمنا في توحيد جميع لاعبي التنس الإيطاليين، رجالاً ونساءً. ما حققناه هو انتصار تاريخي، ونحن ممتنون لكل من ساندنا، سواء على أرض الملعب أو خارجها".وأضافت باوليني: "لقد علمتنا الرياضة المثابرة وعدم الاستسلام، وتغلبنا على الصعوبات معًا. نُقدم شكرنا للجميع، ولكن الشكر الأكبر للرئيس ماتاريلا الذي استضافنا هنا، مما يعكس المحبة والدعم الكبيرين اللذين نلقاهما من الشعب الإيطالي".من جانبه، عبر ماتيو بيريتيني، أحد أبرز لاعبي المنتخب، عن مشاعره قائلاً: "لقد تابعت نجاحات الفتيات عن كثب، حيث كنت أذهب لدعمهُنّ كلما سنحت لي الفرصة، وكان ذلك مصدرًا كبيرًا للطاقة والإلهام بالنسبة لي. الآن، نحن نطمح لمواصلة النجاح وإدخال السعادة والعواطف إلى قلوب عشاق التنس".كما تم توجيه الشكر لكل من أنطونيو فولاندري وجارسيا غاربين، القائدين غير اللاعبين للمنتخب، اللذين أسهما في توجيه الفريق وقيادته إلى النجاح.هذا اللقاء يأتي كتتويج للإنجازات الكبيرة التي حققها المنتخب الإيطالي، ويعكس الروح الوطنية العالية والتعاون بين اللاعبين والهيئات الرياضية، ويُعتبر يومًا لا يُنسى في تاريخ الرياضة الإيطالية. (أنسامد).

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