التزلج:بريجنوني وجوجيا في المركزين الأول والثاني في "جارميش"

(أنسامد) - يناير 26 - روما - واصلت فيديريكا بريجنوني تألقها في عالم التزلج على المنحدرات، حيث فازت يوم السبت بسباق كأس العالم في جارميش-بارتنكيرشن بألمانيا، وحققت المركز الأول بفارق ضئيل لا يتجاوز المئة من الثانية عن زميلتها في الفريق صوفيا جوجيا لتحقق إيطاليا المركزين الأول والثاني.أما المركز الثالث فقد كان من نصيب السويسرية كورين سوتر.يُعد هذا الفوز هو الثاني والثلاثين في مسيرة بريجنوني في كأس العالم، كما أنه الخامس لها هذا الموسم، ما مكنها من تعزيز صدارتها لترتيب سباقات المنحدرات برصيد 289 نقطة، متفوقة على جوجيا بفارق 29 نقطة. وبفضل هذا الإنجاز، واصلت بريجنوني تعزيز تقدمها في الترتيب العام برصيد 739 نقطة.أما المتزلجة السويسرية لارا جوت-بهرامي فقد احتلت المركز الخامس في السباق، مما جعلها في المركز الثاني في الترتيب العام برصيد 629 نقطة. (أنسامد).

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