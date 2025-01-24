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لويس هاميلتون يخوض أولى سباقاته مع فريق فيراري

24 يناير 2025, 08:59

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يناير 24 - روما - اليوم هو يوم تاريخي في عالم الفورمولا 1، فقد خاض لويس هاميلتون أولى سباقاته مع فريق فيراري على حلبة فيورانو.

جذب هذا الحدث أنظار العديد من جماهير الفريق الإيطالي الذين حضروا بكثافة رغم الطقس البارد والضباب في الصباح الباكر، حيث كانوا حريصين على رؤية بطل العالم سبع مرات وهو يقود السيارة الحمراء لأول مرة.

وحرص الكثيرون أيضًا على دعم شارل ليكلير، السائق الرئيسي للفريق.

بدأ هاميلتون اليوم بالقيادة على المضمار، قبل أن يسلم المقود لشارل ليكلير، الذي تبادل القيادة معه على متن سيارات فيراري SF-23 وF1-75.

على الرغم من أن هذه ليست السيارة الجديدة التي سيتم الكشف عنها في 19 فبراير، فإن هذا الحدث يعد فرصة هامة لاستعادة الثقة في السيارة والأداء، حيث ستستمر الاختبارات على سيارات من سنوات سابقة، وفقًا للوائح الرياضية.

تعتبر الاختبارات التي يتم إجراؤها خلال هذا الحدث جزءًا من برنامج TPC، والذي يسمح للفرق باستخدام سيارات قديمة عمرها من عامين إلى أربعة أعوام، وفي هذه الحالة، ستستند الاختبارات إلى سيارات من أعوام 2021 و2022 و2023.

تأتي هذه الاختبارات في وقت حاسم مع اقتراب بداية الموسم الجديد من الفورمولا 1 في 16 مارس في ملبورن، حيث يأمل الفريق في أن يساعد ذلك في تحسين الأداء واستعادة الثقة قبل انطلاق البطولة. (أنسامد).

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