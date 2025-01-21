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موتو جي بي: دومينيكالي يتوقع موسم ايجابى لدوكاتي

سواء في الرياضة أو في مبيعات الشركة

21 يناير 2025, 10:28

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يناير 21 - روما - أعلن كلاوديو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي لشركة دوكاتي، أن عام 2025 يعد عاماً مميزاً للشركة من عدة جوانب.

على الصعيد الرياضي، كانت دوكاتي قد حققت نجاحًا كبيرًا بفوزها بـ 19 سباقًا من أصل 20 في موسم 2024، مما يعكس تقدمًا مذهلاً على المستوى التنافسي.

وتستعد دوكاتي لموسم 2025 بتعديلات مهمة في استراتيجيتها، مثل تقليص عدد الدراجات إلى ست دراجات مع التركيز على تكريس الموارد بشكل أكثر فعالية.

كما يعتقد دومينيكالي أن الفريق في 2025 سيكون أقوى، لا سيما مع وجود مارك (في إشارة إلى مارك ماركيز) الذي يتوقع أن يقدم أداءً أفضل.

على الجانب التقني، تستعد دوكاتي لإطلاق مجموعة جديدة من الدراجات النارية التي ستكون أكثر تقدمًا تقنيًا وأخف وزنًا.

كما أنها ستدخل مجال الدراجات النارية على الطرق الوعرة عبر دراجة Desmo450 MX، مما يظهر طموحاتها في توسيع محفظتها وتنويع منتجاتها.

يشير دومينيكالي إلى أن دوكاتي مستعدة لتقديم منتجات رياضية مبتكرة تواكب التطور التكنولوجي وتلبي احتياجات البيئة الحديثة.

أما على مستوى السوق، فإن الشركة تحقق نجاحات كبيرة في مبيعات الدراجات النارية الإنتاجية، كما أن شبكة الشركاء العالمية الخاصة بها تتجاوز 800 شريك، ما يعزز قدرتها على تقديم خدمات متميزة لما بعد البيع، مما يعكس الجودة العالية والاهتمام الكبير بالتفاصيل في تلبية احتياجات المتحمسين.

بإجمال، يبدو أن دوكاتي تتوجه نحو عام 2025 بثقة كبيرة سواء من حيث الأداء الرياضي أو الابتكار في المنتجات. (أنسامد).

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