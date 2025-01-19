التزلج: صوفيا جوجيا تفوز بسباق كورتينا للتزلج على المنحدرات

(أنسامد) - يناير 19 - روما - فازت الإيطالية صوفيا جوجيا يوم السبت بسباق كورتينا دامبيزو في كأس العالم للتزلج على المنحدرات.وجاء هذا الفوز بعد منافسة قوية، محققة انتصارها السادس والعشرين في تاريخ مشاركاتها في كأس العالم. اللاعبة البالغة من العمر 32 عامًا، والتي أحرزت أول ميدالية ذهبية أولمبية للسيدات الإيطاليات في عام 2018، أظهرت أداءً رائعًا في هذا السباق.وفي المركز الثاني، حلت النرويجية كايسا لي، بينما أتمت الإيطالية فيديريكا بجنوني منصة التتويج بحلولها في المركز الثالث.مع هذا المركز، تصدرت بجنوني التصنيف العام لكأس العالم برصيد 539 نقطة، متفوقة في تصنيف التزلج على المنحدرات أيضًا برصيد 189 نقطة، لتكون متقدمة بفارق قليل عن جوجيا التي جمعت 180 نقطة في نفس التصنيف. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA