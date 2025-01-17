إيطاليا تستعد لبطولة العالم للبولو للسيدات يونيو القادم

(أنسامد) - يناير 17 - روما - تشهد بطولة إيطاليا للبولو في كورمايور أجواء من الترقب والتحدي، حيث تجتمع أربعة فرق للتنافس في ظل الأجواء الرائعة لجبل مونت بلانك.تعد هذه اللحظات بمثابة بداية فصل جديد في رياضة البولو الإيطالية والعالمية، خاصة مع السعي المستمر لتحقيق حلم الأولمبياد.وتواصل رياضة البولو، التي تشهد تطورًا متسارعًا على الصعيدين العالمي والإيطالي، جذب اهتمام الجمهور مع اقتراب بطولة العالم للسيدات التي ستُقام في يونيو/حزيران 2025 في بونتا آلا، وهي الوجهة التي شهدت تجديدًا كبيرًا على يد جايا بولجاري.تواصل إيطاليا، التي تتمتع بتاريخ قوي في رياضة البولو، مسيرتها الحافلة في البطولات الدولية.وكان المنتخب الإيطالي للبولو قد حقق نجاحات كبيرة، بما في ذلك الفوز بثلاثة ألقاب أوروبية مع المنتخب الوطني للرجال، في حين حققت إنجلترا رقمًا أكبر بستة ألقاب. كما أضاف المنتخب النسائي الإيطالي لقبين مهمين، ما يعزز مكانتها كأحد الفرق القوية في أوروبا.وتشير الأرقام الأخيرة التي تم تحديثها حتى منتصف عام 2024 إلى نمو مستمر في عدد ممارسي البولو في إيطاليا.فقد ارتفع عدد الأعضاء في الاتحاد الإيطالي لرياضة الفروسية (Fise) بشكل ملحوظ، من حوالي 100 إلى ما يقرب من 300 ممارس. كما أن هناك 250 من الشباب الموهوبين في رياضة البولو الذين يمثلون المستقبل، ما يعد بتوسيع قاعدة الرياضة في السنوات القادمة. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA