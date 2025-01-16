نحو 10 آلاف شخص حضروا حفل افتتاح الألعاب الجامعية الشتوية

(أنسامد) - يناير 16 - روما - بيعت جميع تذاكر حفل افتتاح دورة الألعاب الجامعية الشتوية لعام 2025 في ملعب إينالبي أرينا في تورينو، الذي شهد حضور عشرة آلاف شخص.وستستمر الألعاب حتى 23 يناير، في مواقع متعددة مثل تورينو وبينيرولو وبرجيلاتو وسيتريير.وقد تميز الافتتاح بالعرض الفني المذهل والمثير الذي أضاف له العديد من الفنانين طابعًا خاصًا، وافتتحه الأداء الساحر للموسيقي جيوفاني أليفي .كما قامت بطلة التزلج كارولينا كوستنر بحمل العلم الإيطالي، تلتها الوفود الرياضية المختلفة، بينما نقل وزير الرياضة أندريا أبودي رسالة تحفيزية للرياضيين.تتضمن هذه الألعاب الشتوية 500 ميدالية سيتنافس عليها 2500 رياضي، وستشمل لأول مرة منافسات الألعاب البارالمبية.تم إضاءة المشعل في ساحة تورينو بواسطة طائرة بدون طيار بعد أن حمله الحامل النهائي للشعلة، لاعب كرة القدم جورجيو كييليني.هذا الافتتاح الذي استمر من 12 إلى 16 يناير، ينطوي على منافسات رياضية مكثفة تمتزج فيها الرياضة مع الفن والموسيقى والثقافة، بما يعكس الروح المشتركة بين مختلف الثقافات. (أنسامد).

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