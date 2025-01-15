أستراليا المفتوحة:بيريتيني وباوليني يتأهلان للدور الثاني

من جهة أخرى، حققت الإيطالية ياسمين باوليني المصنفة رابعة عالميًا فوزًا سهلًا على الصينية وي سيجيا 6-0 و6-4، فيما تأهل لورينزو موسيتي إلى الدور الثاني بعد انتصار طويل على مواطنه ماتيو أرنالدي، وذلك بعد مباراة دامت أربع ساعات، انتهت بنتيجة 7-6 (7/4)، 4-6، 7-6 (7/5)، 6-3.
كما نجح لورينزو سونيجو في التغلب على السويسري ستانيسلاس فافرينكا 6-4، 5-7، 7-5، 7-5. في المقابل، خرج لوكا ناردي، الذي كان يشارك في أولى مبارياته في القرعة الرئيسية، بعد خسارته أمام الكندي جابرييل ديالو 6-7 (1)، 7-6 (3)، 5-7، 6-1، 6-2. (أنسامد).
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