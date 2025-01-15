أستراليا المفتوحة:بيريتيني وباوليني يتأهلان للدور الثاني

(أنسامد) - يناير 15 - روما - في اليوم الأول من منافسات أستراليا المفتوحة للتنس للرجال والسيدات تمكن الإيطالي ماتيو بيريتيني من العودة بعد تأخره بمجموعتين ليتفوق على البريطاني كاميرون نوري بنتيجة 6-7 (4/7)، 6-4، 6-1، 6-3، متأهلاً إلى الدور الثاني بفضل 32 إرسالًا ساحقًا و63 ضربة فائزة. وفي الجولة التالية، سيواجه بيريتيني الدنماركي هولجر رون.من جهة أخرى، حققت الإيطالية ياسمين باوليني المصنفة رابعة عالميًا فوزًا سهلًا على الصينية وي سيجيا 6-0 و6-4، فيما تأهل لورينزو موسيتي إلى الدور الثاني بعد انتصار طويل على مواطنه ماتيو أرنالدي، وذلك بعد مباراة دامت أربع ساعات، انتهت بنتيجة 7-6 (7/4)، 4-6، 7-6 (7/5)، 6-3.كما نجح لورينزو سونيجو في التغلب على السويسري ستانيسلاس فافرينكا 6-4، 5-7، 7-5، 7-5. في المقابل، خرج لوكا ناردي، الذي كان يشارك في أولى مبارياته في القرعة الرئيسية، بعد خسارته أمام الكندي جابرييل ديالو 6-7 (1)، 7-6 (3)، 5-7، 6-1، 6-2. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA