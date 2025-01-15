جيرو دي إيطاليا: من ألبانيا إلى روما الكشف عن مسار عام 2025

(أنسامد) - يناير 15 - روما - يعود سباق جيرو دي إيطاليا هذا العام بنسخة مثيرة ومليئة بالتحديات، سواء للرجال أو السيدات.نسخة الرجال ستكون رقم 108، بينما ستكون نسخة السيدات رقم 36.السباق سيبدأ هذا العام في الخارج للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، وبالتحديد في ألبانيا، حيث ستكون هناك مراحل في دورات تيرانا وفالونا.وستتوزع المراحل بين مسارات جبلية وصحراوية، كما ستتضمن تحديات زمنية وصعوبات كبيرة، مثل صعود "كول دي فينيستري" الذي يعتبر من أعلى النقاط في السباق.السباق سيأخذ المشاركين عبر مسارات متنوعة في إيطاليا، بدءًا من ألبانيا مرورًا بالجبال الإيطالية الشهيرة، وصولًا إلى مدينة روما حيث ستُختتم المرحلة النهائية في 1 يونيو.هذا الحدث الرياضي يشهد إقبالاً عالميًا ضخمًا، حيث يُشاهد من قبل 700 مليون شخص عبر 200 دولة.هذه النسخة من السباق تُعتبر فرصة رائعة للترويج للرياضة الإيطالية ولمنتجاتها في العالم، وتُبرز جمال التضاريس الإيطالية والألبانية، ما يجعلها "فيلمًا" رياضيًا يثير الحماسة على مستوى العالم.(أنسامد).

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