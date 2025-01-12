برينيوني تفوز بسباق كأس العالم للتزلج في سانت أنطون

تمكنت برينيوني من الفوز بالسباق بتوقيت 1:16.08. بينما جاءت الإيطالية لورا بيروفانو من ترينتينو ألتو أديجي في المركز الرابع بتوقيت 1:16.51. أما صوفيا جوجيا، فقد سقطت خلال السباق دون أن تُسجل أي إصابات.
أما السويسرية مالوري بلانك فقد احتلت المركز الثاني بتوقيت 1:16.15، تلتها المتسابقة التشيكية إستر ليديكا في المركز الثالث بتوقيت 1:16.26.
من جهة أخرى، احتلت بطلة التزلج على المنحدرات الأمريكية ليندسي فون، المركز السادس بتوقيت 1:16.66، في أول سباق لها في كأس العالم للتزلج على المنحدرات بعد غياب دام خمس سنوات. (أنسامد).
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