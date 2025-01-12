برينيوني تفوز بسباق كأس العالم للتزلج في سانت أنطون

(أنسامد) - يناير 12 - روما - حققَت بطلة التزلج الإيطالية فيديريكا برينيوني يوم السبت أول فوز لها في كأس العالم للتزلج على المنحدرات، لترفع رصيد انتصاراتها الإجمالية إلى ثلاثين انتصاراً، وذلك في سباق سان أنطون بالنمسا.تمكنت برينيوني من الفوز بالسباق بتوقيت 1:16.08. بينما جاءت الإيطالية لورا بيروفانو من ترينتينو ألتو أديجي في المركز الرابع بتوقيت 1:16.51. أما صوفيا جوجيا، فقد سقطت خلال السباق دون أن تُسجل أي إصابات.أما السويسرية مالوري بلانك فقد احتلت المركز الثاني بتوقيت 1:16.15، تلتها المتسابقة التشيكية إستر ليديكا في المركز الثالث بتوقيت 1:16.26.من جهة أخرى، احتلت بطلة التزلج على المنحدرات الأمريكية ليندسي فون، المركز السادس بتوقيت 1:16.66، في أول سباق لها في كأس العالم للتزلج على المنحدرات بعد غياب دام خمس سنوات. (أنسامد).

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