إصابة الإيطالى لويس ليناغ، جناح فريق بينيتون تريفيزو

(أنسامد) - يناير 10 - روما - يغيب لويس ليناغ، جناح فريق بينيتون تريفيزو، عن بطولة الأمم الستة بعد أن خضع لعملية جراحية في الركبة يوم الأربعاء، وذلك إثر الإصابة التي تعرض لها في مباراة الدوري الأوروبي ضد زيبري نهاية الأسبوع الماضي.أكد نادي بينيتون في شمال إيطاليا أن العملية كانت ناجحة بالكامل، وأن ليناغ، البالغ من العمر 24 عامًا، سيبدأ الآن مرحلة إعادة التأهيل.حققت إيطاليا أفضل أداء لها في بطولة الأمم الستة العام الماضي، وسوف تستهل حملتها في البطولة الحالية بمواجهة اسكتلندا على ملعب موراي فيلد في الأول من فبراير. وقد سجلت إيطاليا فوزين في البطولة السابقة، أحدهما على أرضها ضد اسكتلندا والآخر خارج أراضيها ضد ويلز، كما تعادلت مع فرنسا.على صعيد آخر، تم اختيار توماسو مينونشيلو، لاعب فريق إيطاليا، كأفضل لاعب في بطولة الأمم الستة لعام 2024.ساعدت جهوده الرائعة الأزوري على تحقيق أفضل أداء له في تاريخ البطولة، حيث حصل على 33% من أصوات 146 ألف مشجع، متفوقًا على منافسيه بن إيرل، بوندي أكي، ودوهان فان دير ميرفي.يعتبر مينونشيلو، البالغ من العمر 21 عامًا، أصغر لاعب يحصد هذه الجائزة في تاريخ البطولة. كما تم اختيار هدف لورينزي باني الرائع ضد ويلز كأفضل هدف في البطولة. (أنسامد).

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