التزلج: بيليجرينو يحتل المركز الرابع في سباق "فال دي فييمي"

(أنسامد) - يناير 5 - روما - بلغ فيديريكو بيليجرينو النهائي واحتلّ المركز الرابع في سباق السرعة الكلاسيكي الذي افتتح في فال دي فييمي، المرحلة الختامية من جولة التزلج التي ستنتهي يوم الأحد بالصعود الأخير نحو جبل ألب سيرميس.وكان الفوز من نصيب يوهانس هوسفلوت كلايبو، الذي عزّز بذلك صدارته في الترتيب العام؛ إذ كان الأفضل منذ الجولة التأهيلية الصباحية، متقدماً على مواطنه إيفن نورثوج والسويدي ماركوس جرات على مسار فييمي.وبشكل عام، كان أداء الفريق الإيطالي ممتازاً، حيث شارك سبعة رياضيين في القرعة الرئيسية: توقّف جياكومو جابرييلي (المركز 14)، وجيوفاني تيكو (المركز 24)، وإيليا بارب (المركز 16)، ومارتينو كارولو (المركز 19) في الأدوار التمهيدية، بينما توقّف رياضي آخر في الدور نصف النهائي. وحافظ الفريقان على مكانتهما في الملحق حتى اللحظة الأخيرة. (أنسامد).

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