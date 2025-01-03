تنس: الإيطالى موزيتى يفوز في هونج كونج على ديالو

(أنسامد) - يناير 3 - روما - واصل لاعب التنس الإيطالى لورينزو موزيتي، المصنف 17 عالميًا تألقه في أولى مبارياته هذا الموسم بتغلبه على الكندي غابرييل ديالو في بطولة الصين المفتوحة للتنس ما يظهر جاهزيته لمواصلة تألقه على الساحة العالمية.و تقدم هذه البطولة جوائز مالية كبيرة. وسيواجه الإيطالى في ربع النهائي الإسباني خاومي مونار، الذي يعد خصمًا قويًا، خاصة أنه فاز في مواجهات سابقة بينهما على الملاعب الرملية لكن موزيتي تمكن من التفوق عليه على الملاعب العشبية في ويمبلدون وفي بطولة أستراليا المفتوحة 2024، مما يضيف مزيدًا من الإثارة لهذا اللقاء المنتظر.بالنظر إلى بداية موزيتي القوية هذا الموسم، يبدو أنه عازم على جعل عام 2025 عامًا مميزًا له، وعلى المضي قدمًا في المنافسات الكبرى مع طموحات كبيرة.ولد موزيتي فى 3 مارس 2002 في كارارا، وهو لاعب تنس إيطالي محترف منذ عام 2019. وفاز بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. (أنسامد).

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